  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Boşanma aşamasındaki eşten korkunç plan! Havaya uçuracaktı

Boşanma aşamasındaki eşten korkunç plan! Havaya uçuracaktı

Boşanma aşamasındaki eşten korkunç plan! Havaya uçuracaktı

Bursa'da eşini öldürmek için plan yapan boşanma aşamasındaki bir zanlı ile oğlu gözaltına alındı. Zanlının eşini öldürmek için doğal gazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti. Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti.

Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti.

Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü'nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler boşanma aşamasındaki eş havaya uçuracaktı doğal gaz düzenek tuzak bursa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kira düzenlemesinden ilk detaylar: Yüksek fiyat çeken ev sahipleri yandı
Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak''
Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu
Telefondan bilgisayara... Elektronik ürünlere TRT zammı!
İstanbul'da çok gizli operasyon: DEAŞ'ın lideri yakalandı
Batı Karadeniz'in ormanlarını ''terminatör'' kurtaracak! Yüzlercesi ormana salındı
Faiz kararı için geri sayım başladı; TCMB sürpriz yapar mı ?
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'den samimi itiraflar: ''Şaşkınlıkla izliyorum''
Tonu 40 bin dolar! Türkiye'de üretimi başlıyor
Dolar uçtu, zamlar peş peşe geldi: Benzin ve motorine dev zam!