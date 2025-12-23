Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Çanakkale'de biri 26 diğeri 27 yaşındaki boşanma aşamasında çift silahla vurularak öldürüldü. Çifte cinayette şüpheli olarak öldürülen kişinin eski patronu gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi.
B.T. ve boşanma aşamasındaki eşi D.T., tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayın ardından şüpheli olarak B.T.'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol