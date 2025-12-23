Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Çanakkale'de biri 26 diğeri 27 yaşındaki boşanma aşamasında çift silahla vurularak öldürüldü. Çifte cinayette şüpheli olarak öldürülen kişinin eski patronu gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi.

B.T. ve boşanma aşamasındaki eşi D.T., tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayın ardından şüpheli olarak B.T.'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı.

DHA

