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Boşanma aşamasındaydı... Genç kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

Boşanma aşamasındaydı... Genç kadın çocuklarının gözü önünde katledildi
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Bugün Türkiye'de bir kadın daha eşi olacak boşanma aşamasındaki cani tarafından öldürüldü.. İşe gitmek üzere 2 çocuğuyla birlikte evinden çıkan 34 yaşındaki kadın sokak ortasında katledildi...

Aydın'ın Didim ilçesinde boşanma aşamasındaki kadın evinin önünde kocası tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma sürecinde olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel A., işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eşini karşısında gördü. Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, gözünü kırpmadan çocuklarının gözü önünde Sibel A.’a ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Sibel A. ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sibel A. kurtarılamadı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler kadın cinayeti çocuklarının gözü önünde öldürüldü boşanma aşamasındaki cani
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