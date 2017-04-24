Boşanma davası çıkışı vurdu !

İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma davası açtığı eşi tarafından duruşma çıkışında tabancayla ayaklarından vurulan kadın yaralandı.

H.B. (27), 12 yıl önce evlendiği E. B'ye şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

E. B, İzmir Adliyesindeki duruşmanın ardından H.B.'nin, arkadaşının evine gitmek üzere bindiği taksinin önünü kesti.

Zanlı, tartıştığı eşine tabancayla ateş ederek kaçtı. Ayaklarına isabet eden 3 kurşunla yaralanan kadın, taksiyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi H.B.'nin dün duruşma için kente geldiği öğrenildi.