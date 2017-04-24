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  1. 24 Nisan 2017 21:25

Boşanma davası çıkışı vurdu !

İzmir'de genç kadın boşanma davası çıkışında ayaklarından vuruldu.

Boşanma davası çıkışı vurdu !
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma davası açtığı eşi tarafından duruşma çıkışında tabancayla ayaklarından vurulan kadın yaralandı.

H.B. (27), 12 yıl önce evlendiği E. B'ye şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

E. B, İzmir Adliyesindeki duruşmanın ardından H.B.'nin, arkadaşının evine gitmek üzere bindiği taksinin önünü kesti.

Zanlı, tartıştığı eşine tabancayla ateş ederek kaçtı. Ayaklarına isabet eden 3 kurşunla yaralanan kadın, taksiyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi H.B.'nin dün duruşma için kente geldiği öğrenildi.

AA

silah , duruşma , saldırı , boşanma , izmir , dava