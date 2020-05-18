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  4. 18 Mayıs 2020 09:06

Boşanmak isteyen bir kadın daha öldürüldü

Çanakkale merkezine bağlı Kurşunlu Köyü’nde yaşayan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki kadın gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Boşanmak isteyen bir kadın daha öldürüldü
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Sabaha karşı 02.40 sıralarında Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu Köyü’ndeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı.

Aydın K.'nın, yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı Çanakkale merkezde yaşadığı öğrenildi. (DHA)

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