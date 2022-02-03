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Böyle kaza görülmedi: At arabası yayaya çarptı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dükkanının önüne iş makinesini yanaştırmak için yola çıkan 40 yaşındaki esnafa at arabası çarptı.

Polatlı Eski Borsa'da meydana gelen olayda, İsa Koyuncu (40) isimli bir esnaf dükkanının önüne iş makinesini yanaştırmak için yola çıktı. O esnada at arabasıyla yoldan geçmekte olan bir kişi Koyuncu'yu fark etmedi ve at arabasıyla çarptı.

Kazadan 1 ay sonra öldü

Atın çarptığı Koyuncu dizinden hafif bir şekilde yaralanırken, o anlar ise iş yeri kamerasından saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı olayı anlatan İsa Koyuncu, "Dükkanın önünde oldu. Komşumuz forklift istedi, ben de forklifti dışarıya çıkarttırıyordum elemana. O sıra bende karşıdan karşıya geçiyordum. Baktım at arabası geliyor, tabi tanıdık arkadaş oda beni gördüğünü sanıyordum ama o anda kafasını çevirmiş, benim yanımdan geçeceğini zannederken, geldi benim sırtımın omuz küreğinden vurdu ve devirdi. Çok büyük bir yaram yoktu. Sadece dizimde çizik vardı. At arabacı sonradan fark etti. Atı kenara çekip geri yanıma geldi. Baktık birş eyimiz yok yinede biz her şeye rağmen hastaneye gittik, Allah'a şükür bir şeyimiz çıkmadı" diye konuştu.
Atın 1 ay sonra öldüğünü söyleyen Koyuncu, "1 ay sonra mal sahibi dedi ki at öldü. At demek ki kederlendi mi ne oldu bilmiyorum. Atta ölmüş yani" dedi.

Etiketler kaza at araba yaya
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