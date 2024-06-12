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Böyle sapıklık görülmedi: Eski sevgilisi sandı, cinsel organını gösterdi

Böyle sapıklık görülmedi: Eski sevgilisi sandı, cinsel organını gösterdi
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Kayseri'de bir kadına yaklaşarak cinsel organını gösteren zanlı 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılırken sanık savunmasında eski sevgilisine benzettiği için böyle bir şey yaptığını iddia etti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 Ağustos 2022'de iğrenç bir olay meydana geldi.  İddiaya göre, Suriye uyruklu Ö.B., otomobili ile Ö.Ç.'nin yanına yaklaştı. Otomobilini yavaşlatan Ö.B., cinsel organını kadına gösterip kaçtı.

Aracının plakası sayesinde kimliği belirlenen Ö.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ö.B., "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım. Onu eski sevgilime benzettim. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık Ö.B.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. 

Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. 

DHA

Etiketler suriyeli zanlı cinsel sapkınlık cinsel organını gösterdi
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