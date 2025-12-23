Böyle trafik cezası ne görüldü, ne de duyuldu: Tam 2,6 milyar TL...

  1. Anasayfa
Bir sürücüye tam 2,6 milyar TL'lik trafik cezası kesildi!

Adana'da bir avukat, adına trafik cezası olarak 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 TL tutarında borç göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Adana2nın Kozan ilçesinde yaşayan Avukat Emre Çulhacı, adına 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında trafik cezası kaynaklı vergi borcu göründüğünü öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Türkiye'de geçen yıl kesilen toplam trafik cezalarının yaklaşık 30'da birine denk gelen rakam karşısında şoku atlatan avukat Çulhacı, yaptığı görüşmelerle hatayı düzelttirdi.

Çukurova Vergi Dairesi tarafından sehven yapılan hata yüzünden olayı yaşadığını anlatan avukat Emre Çulhacı, "Yıl sonu olması nedeniyle avukatlar olarak beraat vekâlet ücretlerini talep ettiğimizde, savcılığın idari işler biriminden ‘borcu yoktur' yazısı almamız gerekiyor. Ancak bana, Kozan Savcılıktan ciddi bir kamu borcum olduğu buraya kesinti yapılacağı söylenmesi üzerine araştırmam gerektiği yönünde uyarı aldım. Bende yanlış okuyorlardır diye düşündüm" dedi.

"2 milyona bile inanamazken 2 milyar 650 bin TL gibi bir rakamla karşılaşmış"

İlk etapta rakamın yanlış okunduğunu düşündüğünü belirten Çulhacı, "İnanılmaz bir rakamdan bahsediliyordu. Bir hane eksik okunarak bana söylenen ve bu bile çok yüksek bir miktardı. Önce yaklaşık 2 milyon TL civarında bir borç olduğu söylendi. Buna bile inanamadım. Ancak daha sonra 2 milyar 650 milyon TL gibi astronomik bir rakamla karşılaştım. E-Devlet üzerinden Dijital Vergi Dairesi'nden borç durum yazısı aldım. Süreci düzeltmek için çalışmalara başladım. Gerçekten de bu rakam sistemde görünüyordu. Ancak vadesi geçmiş borçlara baktığımda durumun farklı olduğunu fark ettim. Dolar bazında güncel borca baktığımda 63,5 milyon dolar borç oluyor. Ödenmemiş hatalı bir "u" dönüşü 1042 TL cezam vardı " diye konuştu.

"Bu ölçekte bir hatayla karşılaşan kimseye rastlamadım"

Çulhacı, "Yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda bunun sehven anlık bir hata olduğu ve bu borcum olmadığı belirtildi. Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek borç tutarının yer aldı. Asıl mağduriyetimiz şu; farklı savcılıklardan aldığımız beraat vekâlet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını şu an tespit etmeye çalışıyoruz. Borç bu şekilde görünmese de, eğer bir kesinti olduysa bunun takibini yapıyoruz. Bir anda büyük bir şok yaşadım. Borcun trafik cezası olarak görünmesi beni biraz rahatlattı çünkü bu kadar yüksek bir trafik cezası için çok olağan dışı şeyler yapmak gerekir. 2,5 milyar TL gibi bir borcun sistemsel bir hatadan kaynaklandığını düşünerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. 5 yıllık avukatım, çevremde bu ölçekte bir hatayla karşılaşan kimseye rastlamadım. Öyle bir para ki 2 milyon liralık bin 250 tane araba, 4 milyon liralık 660 daire parası ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

