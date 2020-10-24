  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ekim 2020 15:50

Böyle vahşet görülmedi! Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan bir kadın, boşandığı kocasını nedeni bilinmeyen bir tartışmadan dolayı tüfekle vurarak öldürüp, cesedini parçalara ayırıp yaktığı iddia edildi.

Böyle vahşet görülmedi! Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
A+ A-

Olay, bu sabah Akkeçili köyünde yaşandı. E.G. ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı.

E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

dehşet , boşandığı kocasını öldürdü , koca , cesedini yaktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM