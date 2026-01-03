Bozcaada açıklarında korku dolu anlar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 1 Ocak’ta saat 21.15 sıralarında Bozcaada ilçesi açıklarında meydana geldi. Bölgede bir tekne makine arızası sonucu sürüklenmeye başladı.

Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi.

İçinde 2 kişinin olduğu tekne, TCSG-908 Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenip, Bozcaada İskelesi’ne yanaştırıldı.

Hafta sonu tüm feribot seferleri iptal edildi

Öte yandan Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle cumartesi ve pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında 03.01.2026 Cumartesi günü ve 04.01.2026 Pazar günü tüm seferler iptal edilmiştir" denildi.

DHA / İHA