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  4. Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı!

Bozdoğan Kemeri'nde polis memuru ile genç kadının diyaloğu kameralara böyle yansıdı

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İstanbul'daki protestolarda göstericiler ile polisin karşı karşıya geldiği nokta olan Saraçhane'deki Bozdoğan Kemerleri'nde bir polis memuru ile bir kadın arasındaki diyaloglar gündem oldu. Protestoların kanunsuz olduğunu söyleyen ve genç kadına "Neden buradasınız" diye soran polis memuruna genç kadının yanıtı ise "Yardım etmeye çalıştım. Canım çok acıyor, ne olur" oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmasının ardından yurt genelindeki protestolara katılanların sayısı arttığı gözlemlenmişti.

Bazı noktalarda protestolar olaysız sürerken bazı noktalarda ise polis ile göstericiler arasında arbede yaşanıyor.

Gösterilerde İstanbul'un en sıcak noktası olan İBB başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'ye sadece birkaç yüz metredeki Bozdoğan Kemeri'nde her gün polis ile göstericiler arasında büyük gerginlikler yaşanıyor.

Son olarak sosyal medyada bir polis memuru ile bir genç kadının diyaloglarına dair görüntüler bir anda hızla yayıldı.

Polis memurunun "burası kanunsuz bir eylem, neden buradasın" diye sorduğu genç kadının ise "yardım etmeye çalıştım, yalvarırım ne olur canım çok acıyor" dediği anlar videoya yansıdı...

Etiketler polis memuru neden buradasınız genç kadın saraçhane bozdoğan kemeri
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