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  4. 24 Şubat 2020 23:26

Bu acının tarifi yok ! Babasını bu halde buldu...

Karabük'te 67 yaşındaki bir kişi evinin çatı katında kendisini iple asarak intihar etti. İntihar eden kişiyi oğlu buldu.

Bu acının tarifi yok ! Babasını bu halde buldu...
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Karabük'te Celalettin A. (67) evinin çatı katında kendisini iple asarak intihar etti.

Karabük Atatürk Mahallesi Gürses Sokak’ta yaşayan Celalettin A.’nın oğlu T.A., bugün öğle saatlerinde eve geldiğinde babasını bulamadı. T.A. evden çıkarak mahallede babasını aradı. Daha sonra çatı katına çıkan T.A., babasını asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin A.’nın öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kendisini asarak yaşamına son veren Celalettin A.’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA

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