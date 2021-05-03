Bu acının tarifi yok! Bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı

Gaziantep’te, havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybederken babası Saadettin A. bebeğinin cenazesini kucağında taşıdı.

Tekstil fabrikası işçisi Saadettin A. ile Tülay A. çiftinin dördüncü çocuğu olan 2 aylık Esvet Asaf, dün akşam aniden rahatsızlandı. Havale geçirdiği anlaşılan bebek, otomobille götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ölümü ile ailesini yasa boğan Asaf bebeğin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bugün otopsisi tamamlanan bebeğin cenazesi, babası Saadettin A.'a teslim edildi. Saadettin A., Adli Tıp Kurumu morgundan aldığı çocuğunun cenazesini kucağında otomobiline taşıdı.

Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.