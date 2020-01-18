Bu bir ilk! Sarhoşken suç işleyen kişinin evine alkol ölçer kondu

İnegöl’de yaşayan M.M., alkollüyken ‘hakaret, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarını işledi. Bu yüzden 12.5 ay hapis cezası aldı. 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik yasası uyarınca bırakıldı.

M.M., içip kendini kaybeden kişilerin, çevresine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan ‘bağımlı bazı suçluların alkol ölçer ile izlenmesi uygulaması’ kapsamına alındı. Evine alkol takip cihazı kuruldu. Her gün sabah-akşam cihaza üflemesi zorunlu kılındı.

Yaklaşık 10 gün cezaevinde kalan ve denetimli serbestlik yasasından faydalanan M.M, alkol bağımlısı bazı suçluların alkol ölçer ile izlenmesi uygulaması kapsamına alındı.

Alkol kullandıktan sonra kendini kaybeden kişilerin çevresine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan uygulamayla İnegöl Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, M.M'nin evine alkol takip cihazı yerleştirildi.

AMAÇ ALKOL KULLANIMINA BAĞLI SUÇ İŞLENMESİNİ ENGELLEMEK

Her gün sabah ve akşam cihazı kullanması sağlanan M.M'nin alkol durumu kontrol ediliyor.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç,12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan M.M'nin suçları alkollüyken işlediğinin tespit edilmesi üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından evine alkol takip cihazı yerleştirildiğini anlattı.

Böylece M.M'nin alkol kullanımına bağlı suç işlemesini engellemeyi amaçladıklarını belirten İnanç, "Günde iki kere, sabah ve akşam cihazı kullanması zorunlu olan kişinin alkol kullanıp kullanmadığı müdürlüğümüzce izlenmiş olacak. Özellikle aile bireylerini bu konuda korumayı hedefleyen uygulama sayesinde hem şahsın suç işlemesi engellenecek hem de diğer bireylerin suçtan zarar görmesi engellenmiş olacak." dedi.