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  4. 12 Haziran 2017 12:23

Bu da fuhuş panelvanı ! Gören inanamadı

Düzce'de kiraladıkları panelvanda fuhuş yaptıran 2 kişi gözaltına alındı.

Bu da fuhuş panelvanı ! Gören inanamadı
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Düzce'de kiraladıkları evde ve içini dizayn ettikleri panelvan araçta para karşılığı fuhuş yaptıran iki şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş amacıyla kullanılan araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri harekete geçti. Kalıcı konutlar bölgesinde kiraladıkları evde ve özel olarak dizayn ettikleri panelvan araç içerisinde para karşılığında fuhuş yaptıran Y.M. ve Y.F. ahlak ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda cinsel gücü arttırıcı haplar da ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli, Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken fuhuş amacıyla kullanılan panelvan araç ise trafik yönünden bağlanarak otoparka çekildi.

İHA

düzce , panelvan , fuhuş