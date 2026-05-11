  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bu da hayırsız kız evlat! Anneler gününde annesini hastanelik etti!

Bu da hayırsız kız evlat! Anneler gününde annesini hastanelik etti!

Güncelleme:

Adıyaman’da Anneler Günü, hafızalardan silinmeyecek bir şiddet olayına sahne oldu. 80 yaşındaki bir kadın, öz kızı tarafından şiddete uğrayarak hastanelik oldu.

Adıyaman, Anneler Günü'nde yaşlı bir anneye yönelik uygulanan şiddet haberiyle sarsıldı. Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, 80 yaşındaki A.S., öz kızı R.K. tarafından darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Tüm dünyada annelerin onurlandırıldığı bu özel günde yaşanan olay, duyanların kanını dondurdu.

Tartışma Şiddete Dönüştü: Yaşlı Kadın Kanlar İçinde Kaldı

Edinilen bilgilere göre, anne A.S. ile kızı R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.'nin yaşlı annesini sert bir şekilde ittiği ileri sürüldü. Dengesini kaybederek yere düşen 80 yaşındaki talihsiz kadın, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldı, Kızından Şikayetçi Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören A.S.'nin, kendisine şiddet uygulayan öz kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Emniyet Güçleri Soruşturma Başlattı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözyaşları içinde yardım bekleyen yaşlı annenin durumuyla ilgili tahkikat derinleştirilirken, kızı R.K.'nin ifadesine başvurulmak üzere çalışma başlatıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
Etiketler Adıyaman Anneler Günü şiddet yaşlıya şiddet darp Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi öz kızı aile içi şiddet video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!