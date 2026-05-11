Bu da hayırsız kız evlat! Anneler gününde annesini hastanelik etti!

Adıyaman’da Anneler Günü, hafızalardan silinmeyecek bir şiddet olayına sahne oldu. 80 yaşındaki bir kadın, öz kızı tarafından şiddete uğrayarak hastanelik oldu.

Adıyaman, Anneler Günü'nde yaşlı bir anneye yönelik uygulanan şiddet haberiyle sarsıldı. Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, 80 yaşındaki A.S., öz kızı R.K. tarafından darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Tüm dünyada annelerin onurlandırıldığı bu özel günde yaşanan olay, duyanların kanını dondurdu.

Tartışma Şiddete Dönüştü: Yaşlı Kadın Kanlar İçinde Kaldı

Edinilen bilgilere göre, anne A.S. ile kızı R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.'nin yaşlı annesini sert bir şekilde ittiği ileri sürüldü. Dengesini kaybederek yere düşen 80 yaşındaki talihsiz kadın, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldı, Kızından Şikayetçi Oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaşlı kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören A.S.'nin, kendisine şiddet uygulayan öz kızından şikayetçi olacağı öğrenildi.

Emniyet Güçleri Soruşturma Başlattı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gözyaşları içinde yardım bekleyen yaşlı annenin durumuyla ilgili tahkikat derinleştirilirken, kızı R.K.'nin ifadesine başvurulmak üzere çalışma başlatıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

İHA