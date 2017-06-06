Bu da istihdam seferberliği datağı

Çalışma hayatında istihdamın arttırılması amacıyla Ataşehir’de bir işyerini ziyaret eden SGK denetmeni Yasin A., mağaza işletmecisi tarafından feci şekilde dövüldü. Elmacık kemiği kırılan Yasin A. ifadesinde “İşyeri sahibi beni boğmaya çalıştı, sonra karnıma kalem batırdı” dedi. Savcılık olay ilişkin soruşturma başlattı.



Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi” kapsamında Ataşehir’de bir çocuk giyim mağazasını ziyaret eden SGK denetmeni 28 yaşındaki Yasin A., yeni uygulamalar hakkında işyeri sahibini bilgilendirmek istedi. Sohbet esnasında işyerinin aylık pirim hizmet belgesini görmek isten Aras ile mağaza işletmecisi Onur İ. arasında tartışma çıktı. SGK denetçisine “Sana ne, neden soruyorsun?” diye tepki gösteren mağaza sahibi, tartışmanın büyümesi üzerine Yasin Aras’ı feci şekilde dövdü. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Hastaneye götürülen Aras’ın elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

“BOĞMAYA ÇALIŞIP KALEM BATIRDI”

Mağaza işletmecisi hakkında şikayetçi olan SGK denetmeni Yasin A. ifadesinde “İşyeri hizmet belgesi ile kaşeyi görmek istedim. Birden bana hitaben yüksek sesle ‘sen ne ayaksın lan’ diyerek küfür etti. Daha sonra beni boğmaya çalıştı, eline aldığı kalemi karın bölgeme saplamaya çalıştı. Can havli ile kendimi dışarı attım ve polisi aradım. Dışarıda tekrar yanıma geldi. Polisi aradığımı söyledim. Bunun üzerine beni tekrar dövdü. Olay yerine gelen esnaf beni elinden kurtardı” dedi.

“BANA KİMLİĞİNİ GÖSTERMEDİ”

Mağaza işletmecisi Onur İ. ise ifadesinde suçlamaları reddederek “Yasin Aras işyerime gelerek bana kimlik ibraz etmeden ‘Devlet memuruyum, sigortaya bakacağım’ dedi. Kimliğini sorduğumda bana ‘sen kimsin, sana kimlik göstereceğim’ diye tepki gösterdi. Ben de omzundan tutarak kendisini dışarı çakardım. Tekrar ‘bana dokunmazsın ben memurum’ dedi. Ben de gitmesini söyledim” dedi. İfadelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.