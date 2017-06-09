Bu görüntüler yakalattı

Eskişehir’de bir işyerinin bahçesinden 3 koyun çalan 31 yaşındaki E.Ö. ile 23 yaşındaki B.K.’yı güvenlik kameraları ele verdi.

Şarhöyük Mahallesi’nde önceki gece bir işyerinin bahçesindeki 3 koyun çalındı. Durumun polise bildirilmesinin ardından ekipler işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan E.Ö. ve B.K. olduğunu belirledi.

Koyunları otomobille Fevzi Çakmak Mahallesi’ne götürdükleri belirlenen E.Ö. ve B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.