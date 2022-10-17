Bu kadar pişkin olunmaz! Başak'ın katilinden ''hakaret'' şikayeti

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl Başak C.'yi samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ B., aleyhindeki sosyal medya paylaşımlarından şikayetçi oldu.

Mimar Başak C.'in katili Can Göktuğ B., sosyal medyada hakkında yapılan paylaşım ve altına yazılan yorumlardan rahatsız olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ''hakaret'' suçundan soruşturma başlattı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık, doğrudan B.’un hedef aldığına dair yeterli delil elde edilemediğini belirterek takipsizlik kararı verdi.

CEZASI ONANMIŞTI

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl hiç tanımadığı Başak C.'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B., 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Can Göktuğ B.'a verilen ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.