Bu kadarda olmaz dedirten olay! Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

Denizli’de polis ekiplerince durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek bezi içine gizlenmiş 1 kilogram...

Denizli’de polis ekiplerince durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek bezi içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin maddesi ile 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Denizli’ye otobüsle uyuşturucu getirileceği istihbaratı aldı. Geçen Cumartesi günü Oto Santral Garajı'nda operasyon düzenleyen polis, şehirlerarası otobüsle gelen bir kişi ile onu karşılayan şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan yolcunun çantasında yapılan aramada bebek bezleri arasına gizlenmiş şekilde 1 kilogram metamfetamin ve 37 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.