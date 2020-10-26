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  4. 26 Ekim 2020 08:23

Bu sefer de Özel Halk Otobüsü'nde mastürbasyon rezaleti!

İstanbul'da İstinye Beşiktaş arası sefer yapan halk otobüsünde skandal bir kadına taciz olayı yaşandı. Görüntülerde, bir erkek, yan tarafındaki bir kadına bakarak mastürbasyon yaparken görülüyor.

Bu sefer de Özel Halk Otobüsü'nde mastürbasyon rezaleti!
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Görüntülerde orta yaşlarda bir erkeğin çevresindekilere aldırmadan cinsel organına dokunduğu görülürken tacize uğrayan kadın tarafından kameraya çekildiğini fark etmeden bu hareketine devam ediyor.

Geçen günlerde de Metro Turizm'in muavini 17 yaşındaki bir yolcuya bakarak mastürbasyon yapması kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.

Onedio

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