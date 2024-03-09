  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bu sefer jigolo değil, eskort vurgunu

Bu sefer jigolo değil, eskort vurgunu

Bu sefer jigolo değil, eskort vurgunu
Güncelleme:

Denizli merkezli 4 şehirde eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 138 kişi ifade verdi.

Denizli merkezli 4 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinden 10'u tutuklandı. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıldığı tespit edilen 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA

Etiketler eskort Denizli dolandırıcılık dolandırıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale'nin kayıp şehitliği 109 yıl sonra bulundu Çanakkale'nin kayıp şehitliği 109 yıl sonra bulundu Seçim öncesi emekliye 5 bin TL yeniden seyyanen zam iddiası Seçim öncesi emekliye 5 bin TL yeniden seyyanen zam iddiası Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi 2024 fitre bedeli ne kadar ? 2024 fitre bedeli ne kadar ? Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı! Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı Tek gecelik ilişkinin ardından bebeğinin babasını TikTok'ta arıyor Tek gecelik ilişkinin ardından bebeğinin babasını TikTok'ta arıyor AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi