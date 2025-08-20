Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti... İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de bundan sadece 2 ay önce evlendikleri öğrenilen biri 24, diğeri 25 yaşındaki genç çiftin tartışması kanlı bitti.
Olay, 4 Ağustos’ta Mersin'in Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. 2 aylık evli M.B. ile A.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan A.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheli M.B.’yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Hastanedeki ameliyatının ardından alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.B., gece saatlerinde hayatını kaybetti. A.B.’nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)
DHA
