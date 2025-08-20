  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü

Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti... İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:

Mersin'de bundan sadece 2 ay önce evlendikleri öğrenilen biri 24, diğeri 25 yaşındaki genç çiftin tartışması kanlı bitti.

Olay, 4 Ağustos’ta Mersin'in Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. 2 aylık evli M.B. ile A.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan A.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli M.B.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanedeki ameliyatının ardından alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.B., gece saatlerinde hayatını kaybetti. A.B.’nın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA)

 

DHA

text-ad
Etiketler erkek cinayeti aile içi cinayet Yeni evli çift
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaz tatili bitti; ekranların sevilen dizisi geri dönüyor Yaz tatili bitti; ekranların sevilen dizisi geri dönüyor Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem daha! Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem daha! Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu! ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu! Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor! Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı Alman sol bek transferinde imzalar atıldı Alman sol bek transferinde imzalar atıldı Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 22 yaşındaki Nene Fenerbahçe'de.. Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 22 yaşındaki Nene Fenerbahçe'de..
Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü! Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü! Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi! Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi! Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki... Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki... Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla'' Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla'' Gökyüzünde dev hamle: THY, Air Europa'yı satın alıyor! Gökyüzünde dev hamle: THY, Air Europa'yı satın alıyor! Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti! Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti! Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları yükümlüler temizledi Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları yükümlüler temizledi Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler