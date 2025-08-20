Bu sefer kene değil, arı öldürdü

Rize’de bir arı tarafından sokulduktan sonra rahatsızlanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Rize merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki H.G., yolda yürüdüğü sırada arının sokması sonucu rahatsızlandı. Fenalaştığını fark eden H.G. telefonla arayarak arkadaşından yardım istedi.

İhbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan H.G., burada da yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İHA