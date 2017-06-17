Bu sefer nafakayı erkek değil kadın ödeyecek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, evdeki tüm paraları alarak 10 yıllık eşini terk eden iki çocuk annesi kadın, mahkemenin ara kararıyla aylık 100 lira nafaka ödemeye mahkum edildi.



Nazilli Güzelköy'de oturan ve kentteki bir fırında çalışan Turan A.'ın iki çocuğunun annesi olan 10 yıllık eşi S.A., evdeki bütün paraları alarak sevgilisi T.D.’ye kaçmış, kocası Turan A. ise karısından şikayetçi olmuştu. S.A.’nın sevgilisi T.D., geçtiğimiz Ocak ayında Apar’ın önünü kesip, şikayetinden vazgeçmesini istemişti. Turan A., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyince T.D. tarafından bıçaklanmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra Turan A.’ın eski eşi S.A., Turan A.’a boşanma davası açtı. Turan A., karşı davacı olarak katıldığı davada önce çocuklarının velayetini aldı. Nazilli 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen ara kararda kocasını aldatan S.A.’nın her ay çocuklarının masrafı için kocası Turan A.’a 100 lira para ödemesi kararlaştırıldı. S.A. ile kocası Turan A.’ın boşanma davaları halen devam ediyor.