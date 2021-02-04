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  4. 04 Şubat 2021 14:52

Bu tuzağa dikkat! İnternetten satışa çıkardığı aracını böyle kaptırdı

İstanbul'da M.K isimli şahıs internet üzerinden aracını satışa çıkardı. Otomobiline talip olan M.A.G ile buluşan M.K., hayatının şokunu yaşadı. Test sürücü yapmak istediğini söyleyen M.A.G. otomobili alıp kayıplara karıştı. Buluşma yerine de çalıntı araçla geldiği belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Bu tuzağa dikkat! İnternetten satışa çıkardığı aracını böyle kaptırdı
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İddialara göre, M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.K’yı arayan M.A.G, aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi. Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar, Reşitpaşa Mahallesi’nde bir araya geldi. M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K’nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G, bir daha geriye dönmedi.

BULUŞMA YERİNE GELDİĞİ ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G'nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi. Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın 22 Temmuz’da Bahçelievler’den çalındığını belirledi.

YAKALANDI

Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K'ya ait otomobil ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

sarıyer , test sürüşü , otomobil hırsızlığı
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