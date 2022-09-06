Buçaklandı, tacize uğradı, dövüldü, dolandırıldı... Kabus gibi!

Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Türkiye'ye gelen 51 yaşındaki İranlı kadının hayatı kabusa döndü.

İranlı N.A.T., 3 yıl önce Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için Van'a geldi. Otobüs durağında beklerken yanına gelen Tekin isimli kişi, kendisine yardımcı olmak istediğini söyleyerek, H. adındaki arkadaşıyla tanıştırdı. N.A.T. ile H. arasında bir süre sonra duygusal ilişki başladı. Yaklaşık 7 ay sonra H. isimli şüpheli, İranlı kadının 550 bin dolarına ve pasaportuna el koydu. N.A.T., kendisini dövdüğünü, bıçakladığını ve taciz ettiğini iddia ettiği H. isimli şüpheliden kurtulmak için iki gün önce İstanbul'a kaçtığını anlattı.

N.A.T. yaptığı açıklamada, "H. sevgilim olup, beni kandırdı. Bana ne söylediği hiçbir şeyi yapmadı. Aynı zamanda define işi de yapıyor. Bana 'Sana çek ve senet veririm, hepsine ortak ederim' dedi. Bana para, araba, yeşil pasaport vereceğini söyledi. Çok söz verdi fakat, hiçbiri olmadı. Arkadaşlarının hepsi 'H. iyi bir insandır, ona güvenebilirsin' diyordu ancak, 2 yıl önce 550 bin dolarımı aldı. Kafelerde, lokantalarda yatıyorum. Bir caminin lavabosunda yattım" dedi.

“BENİ BU ZALİMLERDEN KURTARIN"

Tacize uğradığını, H. isimli şüphelinin burnunu kırdığını söyleyen N.A.T., şikayetçi olduğunu ama suçlamaları kabul etmediğini anlattı. N.A.T. birkaç gün önce yeni pasaport çıkartarak İstanbul'a geldiğini belirterek, "Ailemin İran'dan yolladığı parayla geldim. Beni bu zalimlerden kurtarın. İnşallah Fransa'ya gideceğim. Yardım istediğim herkes rahatsız etti beni. Bir tek şu an sığındığım lokantadaki insanlar yardımcı oldu" dedi. N.A.T. H. isimli kişinin psikolojisini bozduğunu ifade ederek, "Van'a 3 yıl önce geldiğimde pasaportum ve param vardı. Ne zaman geri istemesem bana silah doğrulttu." dedi.