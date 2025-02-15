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Büfeden sipariş ettiği içki sonu oldu

Büfeden sipariş ettiği içki sonu oldu
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İstanbul Beşiktaş'ta kuaför T.E. (51) büfeden sipariş ettiği içkiyi içince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. T.E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi tutuklandı.

Ortaköy'de 25 Ocak'ta bir büfeden içki sipariş eden T.E. fenalaştı. Arkadaşı tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen E. burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi T. Y.'yi gözaltına alırken, büfede ve evinde arama yaptı. Şüphelinin, Kağıthane'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı öğrenildi. T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

DHA

Etiketler Beşiktaş büfe sahte içki
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