Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 23 yaşındaki genç kadını katledip, kendini 12'nci kattan attı

Türkiye bugün de yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle başladı... Adana'da 23 yaşındaki bir genç kadın sevgilisi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. Genç kadını 10 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı cinayetin ardından kendini 12'nci kattan aşağı atarak intihar etti...

Adana'da E.Y. (31), evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Ç.'yi (23) vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12'nci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda E.Y., kız arkadaşı Şevval Ç. ile tartıştı. Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında E.Y., eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Şevval Ç.’yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı. E.Y., daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen E.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Şevval Ç.’yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde E.Y. tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şevval Ç. ve E.Y.'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

DHA