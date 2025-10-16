Bugün de ''günaydın'' diyemedik... Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü

İzmir'de kanser hastası 70 yaşındaki kadın, 69 yaşındaki eşi tarafından uyurken tabancayla vurularak öldürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde kanser hastası eşi İ.T.’i (69) evde yatağında uyurken tabanca ile vurarak öldüren R.T. (70), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokakta meydana geldi. R.T., kanser hastası eşi İ.T.’i evde yatağında uyurken tabancayla vurdu. R.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede İ.T.’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, R.T.’yi gözaltına alırken, eşinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA