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Bugün yine ''günaydın'' diyemedik: Bir kadın daha katledildi

Bugün yine ''günaydın'' diyemedik: Bir kadın daha katledildi

Türkiye yeni güne Aydın'dan gelen korkunç haberle başladı. 52 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasındaki 35 yıllık eşi olacak cani tarafından pompalı tüfekle katledildi.

Aydın’ın Söke ilçesinde, Nail S.(54), geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 35 yıllık hayat arkadaşı Esma S. (52) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nail S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında kırsal Çalışlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail S. ile eşi Esma S., son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı.

Esma S., kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail S. ile Esma S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Nail S., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Esma S. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, eşini yaralayan Nail S. ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Esma S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Etiketler boşanma aşaması kadın cinayeti cinayet cani
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