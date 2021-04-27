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  4. Bugün yine günaydın diyemedik! Şehit sayısı 3'e yükseldi!

Bugün yine günaydın diyemedik! Şehit sayısı 3'e yükseldi!

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda EYP basarak yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda EYP'ye basan asker şehit düştü. 

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

 

 

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