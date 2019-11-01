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  4. 01 Kasım 2019 13:33

Bunun adı ''kulaklık faciası''... Korkunç bir şekilde öldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez yürüyüş yapan bir kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bunun adı ''kulaklık faciası''... Korkunç bir şekilde öldü
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Kaza, 3 gün önce 21 yaşındaki genç futbolcu Sedat Damar’ın tren kazasında hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi, Serap Aktaş Koşu yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Yürüyüş yapan 49 yaşındaki Nilgün Çolak, kulağındaki kulaklık nedeniyle farketmediği ray döşeme makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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