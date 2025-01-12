Bunun adı vahşet: 3 yavru köpek başları kesilerek öldürüldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 yavru köpek öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğuzeli ilçesine bağlı Altınyurt Mahallesi'nde 3 yavru köpek, boş arazide başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Olayla ilgili konuşan Gülnur Cömert, köpekleri öldürenlerin bir an önce yakalanmasını istedi. Cömert, “Bizim tek isteğimiz bu hayvanlar zarar görmesin. Kısırlaştırılsın, belirli bir yaşam alanı olsun” ifadelerini kullandı. Sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Altınyurt Mahalle Muhtarı Salih Bozgeyik ise, "Maalesef dün burada 3 köpek başı kesik halde bulundu. Biz daha öncesinde hiç böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bizim köyde hepimizin hayvanı var, hepimiz hayvanseveriz. Bu olay, başka kişiler tarafından yapılan ve köyümüze mal edilmeye çalışılan bir olay" diye konuştu.

İHA