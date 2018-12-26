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  4. 26 Aralık 2018 08:35

Bunun adı vahşet ! Eşini kaynar suyla haşladı

Adana'da, tartıştığı eşinin üzerine kaynar su döktüğü 45 yaşındaki Saadet G., yaralandı.

Bunun adı vahşet ! Eşini kaynar suyla haşladı
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Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2236 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Saadet G. ve henüz ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli koca, sobanın üzerine bulunan kaynar suyu Saadet G.'nin üzerine döküp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Saadet G., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadet G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis, eşinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

yüreğir , kaynar sur , adana , koca
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