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Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru kedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Hacılar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aysel Tunalıoğlu, yaşadığı apartmanın bahçesinde beslediği yavru kedilerden birini, kafası kesilmiş olarak buldu. Tunalıoğlu, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. 

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru kedi bulundu.

DHA

Etiketler Kayseri hacılar kedi
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