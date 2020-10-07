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  4. 07 Ekim 2020 14:49

Bunun adı vahşet! Yol kenarında bulundu

Kırıkkale'de yavru kedi, kafası ve ön ayakları kopmuş halde yol kenarında bulundu. Yavru kedi, incelenmek üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Bunun adı vahşet! Yol kenarında bulundu
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Kent merkezi Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde, vatandaşlar, yol kenarında kafası ve ön ayakları vücudundan kopmuş halde ölü kedi yavrusu buldu. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin arından, kedinin parçalarını poşete koyup, Hayvan Barınağı'na götürdü. Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.


 

DHA

kırıkkale , yavru kedi
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