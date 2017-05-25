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  4. 25 Mayıs 2017 18:18

''Burada böyle yürüyemezsiniz'' dedi dayak yedi

Diyarbakır'da yan yana yürüyen bir çifte ''Burada böyle yürüyemezsiniz'' deyince dayak yedi. Saldırgan adama vuramayınca kadına saldırdı.

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İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’da bir saldırgan, yan yana yürüyen çifte, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diye sataştı. Bir süre tartıştığı adama vurmaya çalışan şahıs, yüzüne aldığı darbelerle sersemlemeye başladı. Adama vuramayacağını anlayan şahıs, yanındaki kadına saldırıp darp etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi Kooperatifler Mahallesi’nde yaşandı. Önceki gün yolda yürüyen çifti gören bir şahıs yaklaşık 200 metre peşinden gittiği çifte, iddiaya göre, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek sataştı.

Saldırgan şahıs, çiftten erkek olanla bir süre tartıştıktan sonra saldırmaya başladı. Yüzüne yumruk darbesi alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, şahsı bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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