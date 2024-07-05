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Burası Iğdır: Yıldırımın çarpan 2 kardeşi toprağa gömerek kurtardılar

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Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftin 4 çocuğundan Y.E. (17) ve A.A. (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı. Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler.

Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler yıldırım yıldırım çarpan çocuklar toprağa gömdüler
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