Burdur'da feci kaza: Anne öldü, eşi ve çocuğu yaralı

Burdur'da, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybederken eşi ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Yan yatıp, 50 metre sürüklenen kamyonette yüklü eşyalar ise yola saçıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Burdur- Antalya yolunun 3'üncü kilometresindeki Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında meydana geldi. İş için Antalya'nın Alanya ilçesinden Burdur'a gelen İsa B. (24) yönetimindeki 07 NE 179 plakalı, ev eşyası yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampolde devrildi. Yan yatarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonetteki eşyalar, yola saçıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsa B. ve eşi Cahide B. ile 3 aylık bebekleri Efsa B. ve ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocukları yaralandı. Aile, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Cahide B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. B.'ın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.