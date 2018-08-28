Burdur'da kan donduran kaza

Burdur'da, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçtaki Durmuş Taş (20) ve Mehmet Koçer (16) yaşamını yitirdi.



Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünden Burdur'a gelen Durmuş Taş yönetimindeki 15 LH 362 plakalı hafif ticari araç, saat 01.30 sıralarında Çendik köyü yakınlarında yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada Durmuş Taş ile birlikte araçta bulunan Mehmet Koçer ağır yaralandı.







Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Durmuş Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Koçer ise Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Koçer de burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.







