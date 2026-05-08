Burgazada açıklarında erkek cesedi bulundu

İstanbul Burgazada açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin 74 yaşındaki N.S.'ye ait olduğu tespit edildi.

İstanbul Adalar bölgesinde hareketli saatler yaşandı. Burgazada açıklarında rutin devriye görevini gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz bir şahsın olduğunu fark etti. Ekiplerce sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ve kimlik tespit çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden kişinin 74 yaşındaki N.S. olduğu saptandı. S.'nin cansız bedeni, ölümünün kaza mı, intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

