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  4. 15 Haziran 2017 12:37

Bursa'da 16 doktor gözaltına alındı

Bursa'da, FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 16 doktor gözaltına alındı.

Bursa'da 16 doktor gözaltına alındı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu  Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 doktor gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

 
 

AA

doktor , gözaltı , pdy , fetö