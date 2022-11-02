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Bursa'da 1.7 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 1.7 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 740 bin TL olan 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar geldi. Harekete geçen ekipler, dün saat 17.30 sıralarında Umut G.'nin (44) kullandığı otomobili Gemlik ilçesinde durdurdu. Sürücü gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Umut G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler bursa uyuşturucu
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