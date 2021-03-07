Bursa'da 2 gündür aranan genç mühendis ölü bulundu

Bursa'da, iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Caner K., park halindeki aracının içerisinde ölü bulundu. 2 gündür aranan Caner K.'nin kafasına poşet geçirilmiş halde bulunduğu ve helyum gazıyla intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki çalıştığı fabrikadan 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner K. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada K.'nin otomobilinin en son Çalı Mahallesi’nde görüldüğünü tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, polis ve arama- Kurtarma ekipleri, Caner K.'yi bulmak için gece saatlerinde ormanlık alanda çalışma başlattı. Ancak ekiplerin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPANLAR BULDU

Öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi’ndeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar, otomobilin içerisinde kafasında poşet olan bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Caner K' nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada otomobil içerisinde helyum gazı bulundu. K.’nin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA