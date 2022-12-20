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Bursa'da 3 katlı binada yangın

Bursa'da 3 katlı binada yangın
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Gürsu’daki metruk binada yangın çıktı. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken alevler, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Binadan yükselen alevler, mahalle sakinlerinin korkuttu.

Yangını gören vatandaşlar durumu; polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alevler geceyi aydınlattı

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangından etkilenen olmazken alevler geceyi aydınlattı.

Bina kullanılmaz hale geldi

İHA'nın haberine göre; bina kullanılmaz hale gelirken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Etiketler bursa bna yangın
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