Bursa'da 3 katlı binada yangın
Gürsu’daki metruk binada yangın çıktı. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken alevler, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 katlı metruk binada yangın çıktı.
Binadan yükselen alevler, mahalle sakinlerinin korkuttu.
Yangını gören vatandaşlar durumu; polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Alevler geceyi aydınlattı
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangından etkilenen olmazken alevler geceyi aydınlattı.
Bina kullanılmaz hale geldi
İHA'nın haberine göre; bina kullanılmaz hale gelirken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
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