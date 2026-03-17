Bursa'da akılalmaz ölüm: Su sanıp içtiği asit sonu oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evinde bulunan şişedeki asidi su sanarak içen 54 yaşındaki Ahmet İ., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, turşuculukla uğraşan Ahmet İ. (54), evinde su sandığı şişedeki asidi içmesi sonucu zehirlendi.

Kısa sürede fenalaşan ve acı içinde yere yığılan talihsiz adamı gören ailesi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet İ., durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabalarına rağmen 54 yaşındaki İ., hayata gözlerini yumdu.

İ.’nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA