Bursa'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim fabrikasında çıkan, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın iki fabrikaya daha sıçradı. Söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, “Yangın önce bir, ardından iki işletmeye daha sıçramış durumda. Çok şükür herhangi bir yaralı veya cana gelen bir zarar yok” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayii Bölgesi 2'nci Cadde'deki mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, önce bitişikteki tekstil fabrikasına ardından başka bir mobilya fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıca tekstil atölyesinden patlama seslerinin geldiği, çalışanların yangının başlamasıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Gürsü ve Kestel ilçelerinden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAYMAKAM ARSLAN: HERHANGİ BİR YARALI VEYA CANA GELEN BİR ZARAR YOK

Gazetecilere açıklama yapan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, herhangi bir ölüm yaşanmadığını söyledi. Yangının başladığı fabrikanın faaliyetine saat 18.00'de son verdiğini aktaran Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşletmenin yangının çıktığı bölümünde faaliyet yok. Saat 18.00'de faaliyetine son verilmiş. Şu anda yangının kesin olarak neden çıktığını söylemek mümkün değil. İtfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. İlk aldığımız bilgilere göre, önce bir, ardından 2 işletmeye daha sıçramış durumda. Çok şükür herhangi bir yaralı veya cana gelen bir zarar yok. Daha sonra hasar tespit çalışmaları yapılacak. Sebep ortaya çıkarılacak.”