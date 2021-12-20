  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü

Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü

Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü

Bursa'da 81 yaşındaki Ali Kemal U., eşini uykusunda öldürdü. Olayın ardından yakınlarını arayan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu (77) uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

İHA

Etiketler bursa kadın cinayeti uyku
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
Hülya Avşar: ''Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri atlatacağız''
Yılın son kabine toplantısı bugün! Masada memur ve emekli maaşları var
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Mevlana sorusu
Kar yağışı onlara yaradı! Uludağ'ın keyfini çıkardılar
Canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şoke eden iddia
Açılmayan yola verilen geçiş garantisi ödendi
Ankara beyaza büründü
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında isyan etti
Bulgaristan sınırında 35 kilometrelik çile kuyruğu