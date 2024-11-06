Bursa'da dehşet: Yolda karşılaştığı husumetlisini aracıyla ezdi
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Bursa'da yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp kaçan sürücü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi 6. Dal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, yolda gördüğü husumetlisinin üzerine aracını sürdü. Çarptığı kişiyi yaralayan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İHA
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